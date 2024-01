Nel video l’intervento durante SportQui di ALBERTO BERGOSSI, PROCURATORE SPORTIVO

Per l’innegabile crisi del Modena si è parlato di calo atletico, di rosa sopravvalutata per certi obiettivi, di necessità di ulteriori rinforzi mirati in ogni reparto. Ma sinora non si era ancora approfondito il tema dell’approccio sbagliato alle partite, di cui ha parlato lo stesso mister Bianco, e del temperamento agonistico che non si vede più.

A sollevare la questione è stato Alberto Bergossi, ex calciatore di serie A e ora procuratore, ieri sera ospite della nostra trasmissione Sport Qui.

Il martedì è giorno di ripresa per gli allenamenti del Modena, in vista dell’importante e ardua trasferta di Palermo, in programma sabato.

Mister Bianco dovrà probabilmente fare a meno di diversi giocatori infortunati, come Duca, Palumbo e Oukhadda, il cui recupero pare difficile.

Praticamente certo l’esordio dal primo minuto dei rinforzi di gennaio, Corrado e Gliozzi.