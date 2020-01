Doppia seduta d’allenamento per il Modena che ieri ha ripreso a correre per preparare la prima partita di campionato in programma il 12 gennaio alle 15 al Braglia contro il Piacenza. Nella seduta pomeridiana di ieri è spuntato anche un volto nuovo tra le fila canarine: si tratta di Maxime Giron, terzino sinistro francese, classe 1994, ex Reggiana. Il giocatore era al momento svincolato e si sta allenando in prova, ma è possibile che possa firmare un contratto, diventando quel rinforzo sulla fascia sinistra che serve come il pane nel gioco di Michele Mignani, dato che solo Varutti al momento può ricoprire quella sezione del campo. Giron che, tra l’altro, ha già incrociato da avversario i colori canarini quando vestiva la maglia della Reggiana: in un’occasione, il 18 settembre 2016, ha pure segnato contro i gialloblu, contribuendo alla vittoria dei granata al Braglia per 2-1. Può essere la carta giusta per mister Mignani, perché con il suo metro e 85 di statura rappresenta una bella opzione anche sulle palle inattive, sia in fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva. Facile che si possa intravedere nei primi movimenti in campo anche nell’amichevole di domenica contro il Colorno.