Nel video l’intervista a Daniele Galloppa, Allenatore Modena

Un impegno casalingo per provare a sbloccarsi ed andare alla sosta con tre punti in più. Domani sera il Modena ospita l’Empoli per la 5^giornata di Serie B: al Braglia andrà in scena una sfida che vedrà i canarini affrontare una formazione che finora ha vissuto un percorso altalenante, con due vittorie e due sconfitte in quattro gare. Alla vigilia, nella consueta conferenza prepartita, ha parlato mister Daniele Galloppa, che ha toccato vari temi: dall’avversario alle condizioni dei suoi, fino al Centro Sportivo ormai quasi pronto ad accogliere la Prima Squadra, partendo dall’ultima gara, pareggiata con il Sudtirol. Il Nido, come detto, resta un argomento caldo di questi giorni: l’intenzione della società è farlo diventare la casa della Prima Squadra già nel corso della maxi sosta. Pochi dubbi per Galloppa, che ha recuperato sia Santoro che Ambrosino, in dubbio nei giorni scorsi: l’obiettivo è provare a vincere per andare alla sosta nel gruppo di testa.