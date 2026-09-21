Una vittoria in rimonta, propiziata dalle reti dei due centravanti, che permette al Modena di restare in scia alle prime della classe. Al termine della sfida vinta dai canarini contro l’Empoli al Braglia, mister Daniele Galloppa ha analizzato quanto accaduto nel corso della gara, partendo soprattutto dalle sensazioni positive di essersi regalati un successo davanti al proprio pubblico, il primo stagionale. Un successo che arriva prima della maxi sosta per le nazionali: tre settimane che Galloppa e i suoi avranno a disposizione per lavorare in vista della ripartenza contro l’Hellas Verona, il prossimo 11 Ottobre. A cambiare la gara è stato, come a Bolzano, l’inserimento di Belotti: l’attaccante bergamasco, autore di un eurogol in rovesciata, ha raccontato anche i retroscena del suo arrivo a Modena.