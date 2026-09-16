Se l’imbattibilità esterna resta ormai consolidata, adesso l’obiettivo è quello di sbloccarsi anche in casa. Il Modena prosegue la propria settimana verso l’impegno di domenica sera contro l’Empoli, che vedrà Galloppa e i suoi tornare al Braglia per la seconda volta in stagione, prima di andare tutti alla maxi sosta per le nazionali, che fermerà il campionato fino ad Ottobre. L’unica sfida interna disputata dai canarini finora è stata quella con l’Avellino, che ha portato in dote una sconfitta tutt’altro che semplice da digerire, figlia di un mix di sfortuna ed imprecisione, con gli irpini bravi a sfruttare le poche opportunità concesse per portare a casa i tra punti. Per il Modena, quindi, una vittoria casalinga prima di andare alla sosta sarebbe fondamentale, sia per sbloccarsi in casa, togliendosi di dosso un’etichetta che a lungo andare può essere fastidiosa, che per provare ad arrivare al primo giro di boa del campionato in doppia cifra di punti, restando comunque agganciati al gruppone che al momento guida la Serie B. A complicare le cose, però, c’è un avversario come l’Empoli, letteralmente imperscrutabile nel corso di questa prima parte di stagione e che, ad oggi, ha un bilancio perfettamente in parità, con due vittorie e due sconfitte, che ne dimostrano la capacità di poter strappare punti anche contro squadre ostiche, come Carrarese e Cremonese.

Verso la sfida di domenica, per Galloppa sarà importante capire le condizioni dei suoi uomini, considerando anche il modulo utilizzato finora, che sta premiando alcuni interpreti, diventati ormai titolari fissi: è il caso di Ambrosino, autore del gol dell’1-1 a Bolzano, e che ieri nell’allenamento a porte aperte era assente perché tenuto a riposo per precauzione. Un’assenza della punta, ovviamente, metterebbe in difficoltà i canarini, che in quel ruolo hanno Belotti e Montevago, con il primo che però non ha i novanta minuti nelle gambe ed il secondo che, ad oggi, è considerato evidentemente meno pronto dei suoi compagni di reparto. Oltre alla condizione fisica, l’altro rebus che Galloppa dovrà pian piano risolvere riguarda proprio il modulo: il 4-3-2-1 visto nelle ultime uscite ha convinto meno del solito a Bolzano, con difesa e centrocampo un po’ disorientati, oltre alla difficile compatibilità di un calciatore come Azzi, utilizzato finora sempre da subentrato e praticamente mai incisivo per davvero. Anche in questo aspetto potrà prevalere la flessibilità tattica del tecnico canarino, che ha già dimostrato di saper cambiare volto alla propria squadra, come fatto nel finale di Bolzano, in cui il Modena a trazione anteriore ha anche sfiorato il colpaccio: si ripartirà da lì, cercando un successo che manca da due gare.