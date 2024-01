Dopo la pausa, iniziata in seguito all’ultima partita del 2023 contro lo Spezia, domani riprende l’anno anche per il Modena di Paolo Bianco. I canarini torneranno ad allenarsi nel pomeriggio, dopo un pranzo di squadra per inaugurare il 2024 tutti insieme. Con questa prima seduta inizierà la preparazione verso la prima gara del nuovo anno, in programma il prossimo 13 gennaio contro il Brescia allo Stadio Braglia. I canarini vorranno ripetere la prestazione della gara al Rigamonti nel girone di andata, terminata 0-1 per i gialloblù grazie al gol decisivo di Zaro in un finale scoppiettante. La vittoria in trasferta sul campo del Brescia coincide anche con l’ultima partita in cui il Modena è riuscito a chiudere i 90 minuti senza subire reti.

Dopo quel successo in Lombardia è iniziata una striscia di 9 gare consecutive in cui la squadra di Bianco ha sempre concesso almeno un gol agli avversari. Con l’avvio oggi della finestra invernale di calciomercato il Modena potrà dunque ritoccare la rosa in vista dei prossimi impegni, con il sogno per la difesa che rimane l’ex gialloblù Giorgio Cittadini. Ma bisogna soprattutto ripartire dalle statistiche positive del Modena, che ha chiuso l’anno con un calo di prestazioni che ha portato i canarini a fare 2 punti nelle ultime 4 partite. Numeri importanti a partire dalla tanto criticata difesa, dove Zaro è secondo in Serie B per intercetti palla, dietro soltanto a Brighenti del Catanzaro.

Dalla batosta contro la Cremonese è rientrato in campo la luce del centrocampo dei canarini, Fabio Gerli, che nel campionato cadetto è terzo per la percentuale di precisione dei passaggi nella trequarti, dove il giocatore assume un ruolo cruciale per legare il gioco con gli attaccanti. Fondamentale anche il dato su Tremolada, spesso al centro delle critiche, che è in cima alla classifica per i passaggi filtranti. Il Modena per tornare a vincere deve ripartire anche da questi numeri.