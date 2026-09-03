Mesi intensi di calciomercato, con l’obiettivo di mantenere una rosa competitiva seppur rinnovata. Con la chiusura della sessione estiva del mercato arrivata martedì sera, per il Modena è tempo di un primo bilancio relativamente al proprio operato nella costruzione dell’organico che, almeno in questa prima parte di stagione, sarà a disposizione di mister Daniele Galloppa. Ciò che sembra evidente è che i canarini, anche grazie ai quindici nuovi arrivi, abbiano mantenuto se non migliorato il livello generale dell’undici titolare, con diversi innesti di calciatori esperti o comunque già affermati in Serie B, ma anche di giovani promettenti che possano tornare utili fin da subito. Da sottolineare assolutamente il ritorno di Paulo Azzi, sulla carta acquisto di grande rilevanza, così come gli arrivi di giocatori come Bianco, Brugman, Olzer, già abituati al campionato cadetto; altrettanto importanti le riconferme, con Tonoli e Nieling trattenuti nonostante le richieste, oltre ai rinnovi di Santoro, Zampano e soprattutto Caso, recuperato e reinserito dopo l’annata conflittuale con Sottil, che lo aveva costretto a cercare fortuna altrove. Aggiungendo anche i tanti giovani e le tante scommesse, il mercato in entrata dei canarini può considerarsi da sufficienza, anche se in effetti è mancata la ciliegina sulla torta di un arrivo in attacco, con Iddrissou cercato fino al penultimo giorno, ma negato dall’Inter.

Il problema principale, ad oggi, può essere rappresentato da una rosa forse un po’ corta: in difesa l’arrivo di Folino ha garantito un elemento in più che possa giocare da titolare o subentrare, così come in attacco appaiono sufficienti i calciatori presenti; il vero rischio può riguardare il centrocampo, dove giocare a tre, come visto a Cremona, lascerebbe un’unica alternativa disponibile dalla panchina, rendendo fondamentale la gestione delle energie. Decisamente positivo il mercato in uscita, almeno dal punto di vista puramente economico: tralasciando gli svincolati, il Modena ha effettuato tre cessioni, con due delle quali ha generato delle plusvalenze importantissime. Se Gerli ha garantito un’entrata tutto sommato adeguata, i trasferimenti di Beyuku e Wiafe hanno portato enormi benefici alle casse dei canarini, che oltre al guadagno attuale ed alla plusvalenza, hanno mantenuto su entrambi una percentuale di rivendita. Resta il rimpianto per non essere riusciti a piazzare prima Pedro Mendes, che avrebbe liberato uno slot importante al centro dell’attacco: poco male per Galloppa, che comunque ha dato l’idea di essere soddisfatto dei calciatori a disposizione, con i risultati che finora hanno dato ampiamente ragione.