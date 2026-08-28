Una sfida contro una squadra forte ma ferita, che proverà a rifarsi in casa propria. Così, alla vigilia di Cremonese – Modena, mister Daniele Galloppa ha definito la gara in programma questa sera allo “Zini”, in cui i suoi ragazzi proveranno a sfatare un tabù che resiste da vent’anni, giocando contro una delle principali candidate alla promozione in Serie A. Se va sottolineata la difficoltà di un match come quello contro i lombardi, è da ribadire anche che la formazione di mister Marco Giampaolo, legato tra l’altro a Galloppa dall’esperienza comune vissuta a Siena, uno da tecnico e l’altro da calciatore, è davvero stata sorpresa, nella gara d’esordio, da una sconfitta inattesa con l’Empoli. Un passo falso che, per una squadra appena retrocessa dalla A come la Cremonese, è servito a calarsi ulteriormente nella realtà della Serie B, torneo che non fa davvero sconti a nessuno, come dimostrato dalla 1^giornata, in cui anche Verona e Pisa sono uscite sconfitte. I grigiorossi, tra l’altro, si presentano alla sfida contro il Modena con diverse assenze: oltre a Djuric squalificato, Giampaolo dovrà fare a meno anche di Stuckler, oltre a Collocolo, Thorsby e Baschirotto, tutti in forte dubbio. Rientrerà invece Pontisso, che dovrebbe giocare a centrocampo con Fabio Gerli, uno dei due ex gialloblu in campo: l’altro è ovviamente Manuel De Luca che, in attesa dell’arrivo di Shpendi dal Cesena, si gioca una maglia da titolare.

In vista della sfida dello “Zini”, anche Galloppa ha qualche novità e diversi dubbi: la nota positiva è decisamente il rientro dalla squalifica di Olzer, che torna a disposizione e sarà molto probabilmente titolare alle spalle della punta, che dovrebbe essere ancora Ambrosino. Rientrano in lista convocati anche Adorni e Ronco, con quest’ultimo che non scenderà in campo, mentre sono abili e arruolabili sia Azzi, già visto per una decina di minuti a Benevento, che il neo-arrivato Acquah, che ha smaltito il problema muscolare accusato qualche settimana fa; non sarà della partita Stenio, che si è fermato e sarà tenuto a riposo, almeno a Cremona. I canarini dovrebbero partire con il 3-4-2-1: tra i pali Chichizola, in difesa ancora Tonoli, Nador e Nieling; a centrocampo, Zampano, Azzi e Imputato si giocano i due posti in corsia, mentre al centro stessa situazione con Brugman, Bianco e Santoro a contendersi due maglie. Situazione più definita in attacco, dove Olzer e Caso dovrebbero agire alle spalle di Ambrosino, unica punta.