Obiettivo ripartenza, ma anche riconferma della dura legge della trasferta. Dopo la sconfitta interna con l’Avellino, il campionato di Serie B non aspetta il Modena, anzi gli mette davanti un’opportunità immediata per riprendere la marcia: la sfida del Druso contro il Sudtirol, valida per la 4^giornata, vede i canarini subito protagonisti di un’altra trasferta, la quarta nelle prime cinque uscite stagionali. A Bolzano, Galloppa e i suoi sono attesi dall’ennesima prova interessante di questo avvio di campionato, con una squadra che, a differenza del passato, preferirà affrontarli a viso aperto, piuttosto che legarsi esclusivamente alla verticalità: un aspetto, questo, che può inevitabilmente fare il gioco del Modena che, contro avversari che amano giocare con il pallone ma concedere qualche libertà, ha dimostrato di avere le capacità per fare male, soprattutto grazie alle ripartenze del terzetto terribile schierato in attacco. Nonostante l’arrivo di Belotti, che è tra i convocati ma andrà in panchina per fare gruppo, l’attaccante protagonista resta Giuseppe Ambrosino che, accanto a Caso e Olzer, nelle prime gare di questa stagione ha saputo prendersi il ruolo di punto di riferimento e terminale offensivo dei canarini, garantendo imprevedibilità grazie alla capacità di muoversi su tutto il fronte d’attacco. Attesa dunque una conferma del tridente visto nelle ultime uscite, senza troppe modifiche neanche negli altri reparti.

Oltre a Belotti, l’altra novità in lista convocati è il rientro di Stenio Zanetti, infortunatosi un paio di settimane fa ed aggregato nuovamente al gruppo, pur senza essere pienamente a disposizione. Oltre alla fase offensiva, Galloppa dovrà concentrarsi anche sugli altri reparti caldi, come centrocampo ed esterni: la linea mediana a tre, ad oggi, è quella che porta maggiori garanzie ai canarini, per cui c’è da aspettarsi una totale riconferma anche al centro del campo, nonostante numericamente il reparto resti comunque abbastanza corto. Sulle fasce, invece, bisognerà capire se partiranno ancora titolari Tonoli e Zampano, oppure se possa inserirsi Azzi fin dal 1’: il brasiliano, entrato ad inizio ripresa contro l’Avellino, ha faticato a trovare gli spazi necessari per fare male, ma contro il Sudtirol la situazione potrebbe essere completamente diversa, con ampie praterie a disposizione. La probabile formazione, tenendo conto di quanto detto finora, vede il 4-3-2-1 come possibile modulo iniziale: in porta Chichizola, con il pacchetto arretrato composto da Tonoli, Nador, Nieling e uno tra Zampano e Azzi; a centrocampo, ad affiancare Brugman dovrebbero essere Bianco e Santoro, con il terzetto offensivo che dovrebbe vedere dunque Caso ed Olzer alle spalle di Ambrosino, con Bacchin e Montevago pronti ad entrare a gara in corso.