Una trasferta ostica per provare a rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta di domenica scorsa. Il Modena si appresta a vivere un fine settimana intenso, con la sfida con il Sudtirol che domani pomeriggio vedrà i canarini protagonisti, con l’obiettivo di tornare a far punti dopo lo stop interno con l’Avellino. Gli incroci con gli altoatesini, diventati consuetudine negli ultimi anni, con l’approdo del Sudtirol nei professionisti, rappresentano sempre uno scoglio abbastanza complicato da superare, per il Modena, che a Bolzano ha vinto solo due volte negli otto precedenti disputati, tutti successivi al 2017. Entrambi i successi sono datati 2022, ma riguardano competizioni diverse: la prima vittoria assoluta al Druso, per i Gialli, ha coinciso anche con la vittoria di un trofeo, la Supercoppa Serie C. Un Modena fresco di promozione in Serie B andò a giocarsi l’ultima sfida del girone finale proprio contro il Sudtirol, vincitore del girone A di Lega Pro, vincendo 0-2 con i gol di Bonfanti e Scarsella, conquistando dunque la coppa. Il secondo successo fu quasi una naturale estensione del primo e arrivò pochi mesi dopo, con entrambe le squadre in cadetteria, sempre con lo stesso risultato, ma stavolta grazie alle reti di Magnino e Armellino, che consegnarono al Modena di Tesser tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza.

In estate, il Sudtirol ha cambiato pelle, slegandosi dal recente passato e salutando anche alcuni dei calciatori che facevano parte del nucleo storico della squadra, affidandosi al ds Lovisa ed alla guida tecnica di mister Davide Possanzini, che hanno cambiato il volto ma soprattutto la filosofia degli altoatesini: rispetto alla precedente gestione diretta da Castori, che prediligeva un gioco difensivo ed estremamente verticale, con l’ex allenatore del Mantova, il Sudtirol ha dimostrato di poter mantenere la stessa solidità difensiva provando a giocare di più con il pallone e lasciando meno l’iniziativa agli avversari. Un nuovo esame per il Modena di Galloppa, che potrebbe approfittare del palleggio avversario per colpire in ripartenza, nettamente l’arma vincente dei canarini in questo avvio di stagione, ma trovandosi di fronte una difesa più attenta rispetto a quelle di Venezia e Cremonese, affrontate nelle scorse settimane. La curiosità principale di questi giorni, in casa gialloblu, riguarda ovviamente la presenza o meno di Belotti in panchina a Bolzano: l’attaccante bergamasco, visto in allenamento mercoledì mattina, è sembrato decisamente più pronto rispetto a quanto ci si aspettasse, con una buona tenuta fisica ma probabilmente pochi minuti nelle gambe. Realisticamente, il Gallo potrebbe dunque seguire la squadra in trasferta e magari andare anche in panchina, ma appare difficile una sua comparsata, anche nel finale di match: l’obiettivo è decisamente quello di arrivare alla maxi sosta e provare a migliorare la condizione fisica, per rientrare in campo senza grossi rischi.