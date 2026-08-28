Il Modena sbanca Cremona e si regala una notte da capolista. Allo “Zini”, i canarini battono la Cremonese con un netto 0-3 e conquistano il secondo successo in altrettante gare: decidono la doppietta di Olzer e la rete di Caso.

Nella prima frazione, dopo un periodo di studio, è il Modena ad avere la prima occasione, con Bianco che, servito al limite da Caso, arriva sbilanciato sul pallone e calcia a lato. I gialloblu crescono con il passare dei minuti e al 31′ sbloccano il risultato: lancio perfetto di Brugman per Olzer che, alle spalle della difesa, stoppa con il mancino e salta anche Agazzi, mettendo il pallone in rete. La Cremonese resta all’angolo e rischia di capitolare ancora qualche istante più tardi, con la ripartenza che vede Zampano servire in mezzo per Tonoli, anticipato in area piccola da Pezzella. Prima dell’intervallo, il Modena raddoppia, ancora con Olzer: pallone sulla destra per il trequartista, che si accentra e lascia partire un tiro imprendibile per Agazzi, con la sfera che tocca il palo e finisce in rete.

Nella ripresa i canarini provano a gestire fin dal principio, senza disdegnare le ripartenze. Su una di queste, al 55′, arriva il terzo gol: stavolta è Ambrosino a gestire l’azione, imbucando tra due avversari per Caso, che a tu per tu con Agazzi è glaciale e fa 0-3. Da questo punto in poi, per il Modena è solo gestione, con un’altra buona opportunità che capita sui piedi di Imputato, che tenta un pallonetto complicato dalla destra. Nel finale ci prova anche il neoentrato Bozhanaj, che in un paio di occasioni non centra lo specchio della porta, poi arriva l’unica vera occasione per la Cremonese, che sfiora il gol con un piazzato di Vandeputte deviato da Chichizola in angolo. Al triplice fischio è festa per i canarini e gli oltre mille tifosi giunti tra tante difficoltà allo “Zini”: il Modena, per una notte, è in vetta alla classifica da solo.