Una buona partenza, come già successo l’anno scorso, con la chiusura del mercato ormai all’orizzonte. Il netto successo conquistato dal Modena contro la Cremonese, uno 0-3 probabilmente inatteso alla vigilia ma che ha rappresentato davvero una bella sorpresa, ha permesso ai canarini di strappare la seconda vittoria su altrettante gare di campionato: decisamente un avvio positivo, che ha confermato le buone sensazioni vissute in preseason, mostrando una squadra già pronta ad affrontare gli impegni ufficiali. Il vantaggio che risulta evidente, ancor di più nel confronto con i grigiorossi, squadra che attualmente è un cantiere ancora aperto, è che il Modena stia beneficiando della costruzione dell’organico quasi del tutto conclusa durante il ritiro di Mezzana: i primi frutti del lavoro svolto con Galloppa nelle scorse settimane sono già stati raccolti nelle prime tre uscite stagionali, in cui i gialloblu hanno sovrastato gli avversari anche e soprattutto dal punto di vista dell’identità e delle idee, abbastanza chiare fin dal principio. Evidenti anche i punti di forza dei canarini, che hanno mantenuto la solidità difensiva della passata stagione, subendo solo una rete tra Benevento e Cremona, aumentando anche la qualità nelle ripartenze, con Caso, Ambrosino e Olzer pronti a fare a fettine le difese avversarie: certo, resta da capire come il Modena affronterà le squadre più difensive del campionato, ma già dalla sfida interna con l’Avellino si alzerà ulteriormente la difficoltà.

Il tema caldo in queste ore, ovviamente, riguarda il calciomercato, con la sessione estiva che si chiuderà domani e i canarini ancora in movimento per provare a chiudere l’organico a disposizione di Galloppa con un paio di inserimenti. Prima di tutto, però, il Modena ne ha approfittato per blindare uno dei pilastri del proprio centrocampo: nel pomeriggio di domenica, infatti, il club gialloblu ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Simone Santoro, autore di un gol nelle prime due gare di campionato, che ha prolungato fino a Giugno 2029, confermandosi uno dei calciatori più legati al progetto canarino. Restano aperte, come detto, diverse possibilità, sia in uscita che in entrata: i reparti da tenere d’occhio sono sempre difesa ed attacco, con un paio di possibili esuberi da poter piazzare nelle ultime ore, soprattutto Bozhanaj, ma anche Beyuku e Pedro Mendes, questi ultimi più difficili da cedere in chiusura di mercato, visti ingaggio e valore di mercato. La prima mossa potrebbe riguardare soprattutto la difesa, dove appare evidente che il Modena non sia completamente coperto, ma il desiderio da esaudire riguarda assolutamente un attaccante: domani sera, alla chiusura del mercato, sarà tutto definito.