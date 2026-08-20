Entusiasmo, curiosità, speranze, dubbi: l’inizio della nuova stagione come una nuova avventura, che mette insieme tra loro sensazioni contrastanti. C’è tutto questo, e molto altro, tra le emozioni che i tifosi stanno vivendo in queste prime settimane del nuovo Modena di mister Daniele Galloppa: l’allenamento a porte aperte di ieri mattina ha dimostrato, vista la grande affluenza di pubblico, che i sostenitori canarini sono impazienti di vivere i primi capitoli della Serie B che partirà domani. Un abbraccio a tinte gialloblu che ha permesso anche ai calciatori arrivati in estate di percepire il calore della piazza per la prima volta. L’esordio a Venezia, seppure con una sconfitta, ha convinto i tifosi: tanti buoni segnali in vista delle trasferte con Benevento e Cremonese. Una Serie B che, viste anche retrocesse dalla A e neopromosse dalla C, potrebbe essere ancor più complessa. Tanti volti nuovi, ma c’è chi già ha convinto il pubblico canarino: su tutti Ambrosino, autore di due gol a Venezia e già apprezzato l’anno scorso.