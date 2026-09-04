Nel video l’intervista a Carlo Rivetti, Presidente Modena Calcio

Una serata a tinte gialloblu, per presentarsi alla tifoseria prima del debutto casalingo ed augurarsi il meglio per la nuova stagione. Ieri sera è andata in scena in Largo Porta Sant’Agostino la presentazione ufficiale del nuovo Modena, tradizione ritrovata l’anno scorso e rinnovata quest’anno: un modo per salutare i propri tifosi qualche giorno prima della sfida con l’Avellino, che rappresenterà l’esordio in un “Braglia” finalmente pronto ad accogliere i canarini, ma anche per fissare gli obiettivi per la nuova stagione. Protagonisti i calciatori, accolti molto bene dal migliaio di sostenitori presenti, così come mister Daniele Galloppa, all’esordio da tecnico ma con un trascorso in gialloblu da giocatore; l’autentico mattatore di serata è stato ovviamente il presidente Carlo Rivetti, che ha parlato di sensazioni positive, esorcizzando l’obiettivo Serie A scherzosamente citato da Nieling nel corso della serata. Tra le novità della stagione, ovviamente, c’è un tecnico giovane come Daniele Galloppa, che finora sta dando grosse soddisfazioni al presidente canarino. Si è parlato di centro sportivo, che sarà pronto a metà Novembre, di obiettivi stagionali, ma anche del grande assente di serata, quel Pedro Mendes che è volato in Turchia per porre fine, un po’ a sorpresa, all’avventura in gialloblu.