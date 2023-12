Nel video l’intervento di Cristiano Tassinari durante la trasmissione Sport Qui

Era prevedibile la decisione del Prefetto di Como ed era prevedibile anche la delusione dei tifosi del Modena: con il divieto di vendita dei biglietti della partita di domenica pomeriggio allo stadio “Sinigaglia”, la squadra di Paolo Bianco sarà sola soletta al cospetto del Como.

La richiesta di divieto di accesso allo stadio per i tifosi del Modena è stata avanzata dal Comitato per l’Analisi della Sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha considerato ad “alto rischio” il possibile contatto tra le due tifoserie, a causa di ruggini di vecchia data, peraltro sfociate in disordini, a Como, anche nel marzo di quest’anno.

Sul divieto alle trasferte, però, è necessario fare una riflessione. A parziale consolazione, per i tifosi del Modena, resta comunque la possibilità di seguire Como-Modena attraverso la nostra trasmissione “Diretta Stadio”, in programma domenica pomeriggio su Tvqui a partire dalle 16.00.