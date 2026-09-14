Un finale in rincorsa per strappare un punto pesantissimo dopo una gara difficile. Il Modena esce dal Druso di Bolzano con un pari contro il Sudtirol, dopo aver vissuto un pomeriggio non semplicissimo, ricco comunque di alti e bassi: l’1-1 finale è frutto di una gara che ha visto i canarini andare in svantaggio per la terza volta nelle prime quattro gare di campionato, riuscendo faticosamente a raggiungere il pareggio grazie ad un gran gol di Ambrosino e sfiorando anche il successo all’ultimo respiro. Nel primo tempo, l’approccio degli uomini di Galloppa non è sembrato dei migliori, seppure le prime opportunità siano capitate proprio sui piedi dei gialloblu, vicini alla rete con un tentato pallonetto di Ambrosino e con una bella giocata di Olzer, che nell’unica vera occasione in cui è riuscito ad andar via a Molina ha sfiorato il gol con un diagonale uscito di poco. A crescere, nel corso dei minuti, sono stati decisamente gli altoatesini, ad un passo dal gol con la gran botta dalla distanza di Rispoli, che si è spenta sul fondo dopo aver accarezzato il palo, ma che hanno poi trovato per davvero il vantaggio al 35’, sfruttando la dormita generale della difesa canarina, disattenta sul cross di Bjarkason e sulla deviazione volante di Okoro, bravo a sbloccare la gara con una deviazione vincente sottomisura.

Nella ripresa ci si attendeva una risposta immediata del Modena, che è arrivata soltanto in parte, visto che, nonostante la voglia di riprendere in mano le redini del gioco degli ospiti, il Sudtirol è riuscito a costruire, con una bella ripartenza, un’opportunità sprecata da Okoro con una conclusione imprecisa dal limite. La mossa che ha cambiato tutto a sorpresa è stata l’ingresso di Belotti al 68’, completamente inatteso: il Gallo ha impiegato pochi secondi per rendersi pericoloso, avventandosi su un pallone messo in mezzo da Ambrosino, non riuscendo ad arrivarci per un soffio. Da quel momento in poi, il Modena ha messo la firma su tutte le occasioni nate nel finale, soprattutto quella costruita di pura forza da Bianco, ad un passo dal pari con una conclusione ravvicinata, ma anche la giocata di Caso, murato da Stivanello e Plizzari su una ripartenza. Per timbrare l’1-1, alla fine, è servito l’eurogol di un Ambrosino improvvisamente rivitalizzato, bravo a sistemarsi il pallone dopo un brutto controllo, ma soprattutto a piazzarlo nell’angolino alla destra di Plizzari con un gran tiro al volo. La sensazione di poterla vincere nel finale c’è stata, soprattutto con l’enorme opportunità capitata a Caso, con Plizzari miracoloso sulla conclusione dal limite del numero 10 gialloblu, blindando il risultato e il pareggio finale. Un pomeriggio in chiaroscuro, che può far sorridere per il risultato e per il punto portato a casa, meno per la prestazione, decisamente di livello inferiore rispetto a quelle sfoggiate fin qui: con una settimana a disposizione per prepararla, la sfida con l’Empoli ha buone probabilità di svilupparsi in tutt’altro modo.