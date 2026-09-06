Prima sconfitta in campionato per il Modena. Al Braglia, davanti ad oltre 11mila spettatori, i canarini escono battuti di misura dalla sfida interna con l’Avellino: decide la rete di Besaggio dopo 8′.

La partenza degli uomini di Galloppa è molto interessante, con una buona opportunità costruita da Zampano su una respinta della difesa, ma il tiro dalla distanza è messo in angolo da Martinelli. Gli irpini segnano al primo affondo: angolo dalla destra, respinta della difesa e Besaggio, tutto solo, calcia di prima e manda nell’angolino, battendo Chichizola. Il Modena risponde subito con Olzer, che impegna ancora Martinelli, bravo a respingere la conclusione del centrocampista gialloblu. Gli ospiti si rintanano dietro e provano a far male sulle ripartenze, andando ad un passo dal raddoppio con Moruzzi, che da ottima posizione mette a lato di testa. Nel finale, i canarini creano l’ennesima opportunità da calcio piazzato: angolo di Olzer dalla destra, Ambrosino aggredisce il primo palo e manda il pallone sulla traversa, sfiorando il pari.

L’avvio di ripresa vede un Modena voglioso ed alla ricerca del gol fin da subito, con il secondo legno, colto stavolta da Nieling, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Galloppa schiera i suoi a trazione offensiva, inserendo Azzi, Bacchin e Montevago, ma per qualche minuto i canarini sembrano meno ordinati rispetto al primo tempo, mantenendo comunque il dominio territoriale. Al 70′ l’Avellino sfiora il raddoppio, ancora su una ripartenza in cui i gialloblu si fanno trovare scoperti, con Moruzzi che da due passi coglie il palo esterno. A confermare la giornata sfortunata dei padroni di casa arriva il terzo legno, ancora una traversa, colta da Bianco su una conclusione da grande distanza. In un finale concitato, l’ultima opportunità capita ad Ambrosino, che svetta su un cross dalla destra di Tonoli, con il pallone che passa a pochi centimetri dall’incrocio, spegnendo le speranze dei canarini. Al triplice fischio festeggia l’Avellino, con il Modena che rimedia una sconfitta amara, la prima del proprio campionato.