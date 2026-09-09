Nel video l’intervista a Steven Nador, Difensore Modena

Il Sudtirol nel mirino, con un Belotti in più a disposizione di Galloppa. Questa mattina il Modena è tornato ad allenarsi sotto lo sguardo dei propri tifosi, che hanno potuto seguire i primi passi del Gallo con il gruppo gialloblu: curiosità e tanta attesa per capire se l’attaccante arrivato ieri in città possa già essere pronto per assaporare il campo sabato contro gli altoatesini, oppure se sarà necessario attendere per vedere il suo esordio con la maglia dei canarini. Tanta curiosità anche tra i compagni di squadra, come Steven Nador, che all’inizio di questa stagione si è riconfermato punto fermo della difesa del Modena, e che in allenamento si ritroverà spesso ad incrociare Belotti in campo. La sconfitta con l’Avellino ha interrotto la striscia positiva del Modena, ma si riparte già da sabato con il Sudtirol: l’obiettivo è continuare, anche a livello personale, con grandi prestazioni. Un gruppo in parte rinnovato, che ha aumentato anche la competitività nel reparto arretrato, con l’arrivo di Francesco Folino nell’ultimo giorno di mercato.