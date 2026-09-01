Le ultime ore per provare a completare la rosa, poi sarà tempo di guardare soltanto al campo. Con la sessione estiva di calciomercato in chiusura questa sera, il Modena si concentra sugli ultimi movimenti necessari a completare l’organico a disposizione di mister Daniele Galloppa. I tanti acquisti effettuati prima e durante il ritiro di Mezzana, che hanno cambiato volto ai gialloblu rispetto alla passata stagione, sono stati determinanti per mettere a segno un buon avvio in campionato, garantendo al nuovo tecnico canarino di poter lavorare fin dal principio con un gruppo già abbastanza formato, oltre ad avvantaggiare il Modena nelle prime uscite stagionali, in cui la squadra è sembrata nettamente più pronta rispetto ad avversari ancora incompleti. Gli sviluppi delle ultime settimane, uniti a quanto visto in campo nei tre match disputati finora, hanno evidenziato ancor di più aspetti e ruoli in cui i canarini sono corti o comunque un po’ carenti: prima di tutto il reparto difensivo, dove giocare a tre o a quattro non fa differenza per Tonoli, Nador e Nieling, sempre titolari ma, con l’infortunio a Ronco, privi di veri sostituti da poter inserire a gara in corso oppure dal principio. Proprio in difesa, dunque, potrebbero concretizzarsi un paio di movimenti: con Beyuku in uscita verso il Blackburn, in Championship, dove dovrebbe approdare a titolo definitivo, si libererebbe uno slot per un calciatore con qualche anno di esperienza in più, come Francesco Folino.

Il difensore classe 2002, di proprietà della Cremonese, con cui ha giocato lo scorso campionato di Serie A, visto in passato anche con Carrarese e Juve Stabia, potrebbe essere il tassello utile per completare il reparto arretrato a disposizione di Galloppa, vista la duttilità e la capacità di adattarsi sia alla difesa a tre, che a quella a quattro. Folino, tra l’altro, ha già incrociato il Modena in questa stagione, visto l’ingresso nell’ultima mezz’ora della sfida vinta dai canarini allo “Zini” venerdì scorso: troppo poco per valutare la condizione attuale del calciatore, che comunque con i grigiorossi, ad oggi, non ha molto spazio. L’altro possibile inserimento potrebbe avvenire in attacco, dove l’ultimo tentativo per ottenere il giovane Iddrissou in prestito dall’Inter non è andato a buon fine, visto che i nerazzurri hanno fatto muro intorno al calciatore classe 2007. E allora, come già accaduto a Gennaio con Imputato, l’ultimo tassello potrebbe arrivare anche a sorpresa nelle ultime ore di mercato, zona in cui Catellani e i suoi hanno sempre dimostrato di sapersi muovere per completare la rosa.