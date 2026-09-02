Nel video l’intervista a Alessandro Consolati, Vice Ds Modena Calcio

Nessun sussulto a sorpresa nel finale, ma comunque l’ultimo acquisto per puntellare la rosa. Si è chiusa ieri sera la sessione estiva del calciomercato, con un’ultima giornata alla quale il Modena non è arrivato in affanno, dovendo concludere solo un paio di operazioni: una, appunto, l’acquisto di Francesco Folino, che ha blindato la retroguardia canarina, l’altra invece quella in uscita che ha portato Gady Beyuku in Inghilterra, ai Blackburn Rovers. Allo Sheraton Hotel di Milano, ieri, c’era il vice direttore sportivo gialloblu Alessandro Consolati, che al termine della giornata di trattative ha sottolineato il bilancio positivo del mercato del Modena. La cessione di Beyuku, che ha preso quota negli ultimi giorni di mercato, garantirà al club una grossa plusvalenza, con la cifra della cessione che si attesta sul milione e mezzo di euro più una percentuale sulla rivendita futura: un’operazione che soddisfa il Modena, simile a quella già andata in porto con Wiafe. Non si è concretizzato, invece, l’arrivo di una punta, con Iddrissou che è rimasto all’Inter: nessun rimpianto, comunque, per il Modena.