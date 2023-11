Dopo i giorni di riposo concessi da Mister Bianco ai suoi calciatori, il Modena ha ripreso gli allenamenti in questa sosta per le nazionali, verso il difficilissimo appuntamento di campionato di sabato prossimo sul campo del Parma di Fabio Pecchia. La capolista del campionato di Serie B attende al Tardini i canarini per questo derby emiliano, che precede un’altra sfida piena di rivalità contro la Reggiana il prossimo 2 dicembre.

Proseguono, con terapie e sedute individuali, le fasi di recupero per gli acciaccati Battistella, Cauz, Gargiulo, Gerli, Riccio e Strizzolo. L’allenatore del Modena probabilmente non potrà riavere nessuno dei giocatori ancora infortunati per la trasferta a Parma, con l’infermeria ancora piena che costringe Bianco a dover fare a meno di alcuni punti fermi della squadra, tra cui soprattutto Gerli. Specialmente in difesa, saranno a disposizione come centrali solo Pergreffi e Zaro, con il secondo che sta facendo un inizio di stagione da stacanovista, sempre in campo nelle partite disputate dai gialli.

Nelle prossime ore torneranno ad allenarsi con il gruppo anche i due nazionali Guiebre e Bonfanti. Il terzino degli emiliani ha giocato un totale di 165′ nelle due partite con il Burkina Faso valide per le qualificazioni ai Mondiali: venerdì 90′ per Guiebre nella sfida con la Guinea Bissau, pareggiata per 1-1. Bonfanti ha segnato un importante gol con la Nazionale Under 20, permettendo agli azzurrini di vincere 2-1 contro il Portogallo e di agguantare il primo posto nell’Elite League.

Dopo le Nazionali, i due giocatori, insieme al gruppo di Bianco, sono pronti a tuffarsi nuovamente nel campionato di Serie B, dove il Modena deve ancora riscattare la brutta prestazione nell’ultimo match casalingo contro la Sampdoria.