Nel video l’intervista a Antonio Imputato, Centrocampista Modena

Il primo incontro con i tifosi allo Zelocchi, a tre giorni dall’esordio in campionato. Allenamento a porte aperte questa mattina per il Modena, che ha potuto riabbracciare i propri sostenitori a qualche giorno di distanza dalla sconfitta di Coppa Italia con il Venezia, nella settimana che porta alla prima giornata di Serie B, in cui i canarini affronteranno il Benevento. Una seduta durata quasi due ore, in cui mister Galloppa e i suoi ragazzi hanno svolto sia esercitazioni tattiche che la classica partitella, lasciando intravedere anche qualcosa di interessante in vista della sfida contro i campani: si è rivisto in campo Paulo Azzi, apparso già abbastanza in condizione, ma anche volti nuovi come l’ultimo arrivato Acquah. Al termine della seduta, a fare il punto sul momento del Modena è stato Antonio Imputato, che ha raccontato le prime emozioni nell’allenarsi davanti al proprio pubblico allo Zelocchi. Sabato l’esordio in campionato a Benevento: una gara da non sottovalutare, nonostante l’avversario sia una neopromossa. In questo avvio di stagione, Imputato sta trovando tanto spazio, come dimostra anche la titolarità a Venezia, ed ha anche avuto modo di ritrovare un vecchio compagno di squadra come Ronco, arrivato a Modena in estate e già incrociato ai tempi di Monopoli.