Un weekend in archivio con il sorriso, visto il successo in rimonta all’esordio, con un altro impegno già all’orizzonte. La vittoria esterna con il Benevento, ottenuta al termine di una sfida con alti e bassi, ha permesso al Modena di cominciare con tre punti il proprio percorso in Serie B, dando dimostrazione di essere una squadra resiliente ed in grado di poter dire la propria anche in una serata non semplicissima. Al “Vigorito”, i canarini hanno vissuto un primo tempo molto complesso, sia per il gol subito e per le occasioni concesse, che per l’imprecisione nella gestione del possesso e la mancanza di grinta nel voler prendere in mano le redini del gioco: aspetti che hanno creato la sensazione, poi fortunatamente smentita nella ripresa, che sarebbe stato difficile uscire dal campo con dei punti in tasca. Il secondo tempo, invece, ha visto un cambio di passo da parte dei gialloblu, che sono ripartiti con un piglio diverso rispetto alla prima metà di gara, agevolando anche la scelta di mister Galloppa di tornare alla formazione già vista a Venezia: decisione vincente, visto che poi il pari è arrivato proprio dai piedi di Santoro, inizialmente escluso ma poi entrato nella ripresa. Da premiare, poi, anche l’umiltà del tecnico nell’accettare che la formazione schierata potesse non essere in grado di ribaltare la gara, correndo ai ripari con sostituzioni mirate e che hanno riportato il Modena a giocare come nella sfida di Coppa Italia di Ferragosto.

Un reparto che ha un po’ sofferto fino all’ingresso di Santoro è stato proprio il centrocampo, con il Benevento in grado di tagliare fuori dal gioco sia Brugman che Bianco: reparto che, con l’infortunio rimediato da Sersanti ad inizio Agosto, ha decisamente perso parte del proprio enorme potenziale. Per il centrocampista grossetano, che si è rotto il crociato anteriore durante l’amichevole con la Vis Pesaro, è arrivato finalmente il momento di sottoporsi all’operazione per poi cominciare il percorso riabilitativo, con il Modena che ha deciso però di sottolineare la fiducia nei suoi confronti, facendogli firmare un prolungamento contrattuale di un anno, con la nuova scadenza che lega Sersanti ai gialloblu fino a Giugno 2029. Un atto non così comune, ma che dimostra la stima del club verso un calciatore che, falcidiato dagli infortuni, nella passata stagione ha disputato solo ventitré partite. Rinnovo, operazione e poi riabilitazione: un percorso che per Sersanti si prospetta particolarmente tortuoso, ma che con le corrette tempistiche ed i passaggi giusti può riportare il centrocampista maremmano ad essere protagonista con il Modena.