Una sfida che si è giocata spesso tra A e B, e che metterà in palio tre punti davvero preziosi. Domenica sera il Modena è atteso dall’ultimo impegno prima della maxi sosta per le nazionali, in cui ospiterà l’Empoli al Braglia: un incrocio con diversi precedenti, quello con i toscani, la maggior parte dei quali in cadetteria, ma con anche un paio di sfide nel massimo campionato. Tra le mura amiche, i canarini hanno vinto otto dei diciannove precedenti complessivi, con anche sette pareggi e quattro vittorie dell’Empoli: l’ultimo successo dei gialloblu risale a poco meno di un anno fa, quando il Modena di mister Andrea Sottil superò per 2-1 gli empolesi grazie alla rete decisiva di un Tonoli mascherato, visto l’infortunio rimediato al volto a Palermo. Quella vittoria contro i toscani segnò la fine della striscia di risultati positivi dei canarini, che nell’impegno successivo uscirono sconfitti nel derby con la Reggiana: una sfida, dunque, che anche in questo campionato può essere il primo spartiacque della stagione dei gialloblu, considerando che la partita si gioca proprio a ridosso dello stop di due settimane per gli impegni con le nazionali.

Modena – Empoli avrà un ulteriore aspetto interessante per alcuni dei protagonisti in campo, considerando la folta truppa di ex che si sfideranno domenica: sono sette in tutto i calciatori che hanno vestito una delle due maglie ed oggi vestono l’altra. A spiccare, tra le fila dei toscani è ovviamente Luca Magnino, centrocampista e capitano dell’Empoli che però ha vissuto ben cinque stagioni in gialloblu, con oltre 140 presenza, ma che a Gennaio ha salutato il Modena per trasferirsi in biancazzurro; in estate, dagli svincolati, è arrivato anche Cristian Cauz, ma tra le fila degli ospiti ci sono anche Corrado e Saporiti, entrambi passati in gialloblu. Tre, invece, i calciatori del Modena con un passato all’Empoli: su tutti, Gaston Brugman, che arrivò in Italia proprio grazie ai toscani, con cui ha vissuto le stagioni delle giovanili, esordendo nel 2011 proprio contro i canarini. Cresciuti nell’Empoli anche Francesco Folino e Kleis Bozhanaj, compagni in biancazzurro senza mai esordire in Prima Squadra e oggi compagni in gialloblu: anche per loro sarà una gara speciale, così come per un Modena che vuole ripartire, trovando il primo successo casalingo in un campionato che, finora, sta regalando emozioni contrastanti.