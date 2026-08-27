L’ultimo impegno in campionato a mercato aperto, su un campo tutt’altro che semplice. Si avvicina la sfida con la Cremonese, che domani sera vedrà il Modena protagonista allo “Zini”, per la 2^giornata di Serie B: i canarini si apprestano ad affrontare un avversario che, ad oggi, è considerato tra le maggiori candidate alla promozione in A. Il match tra le due squadre torna dopo una stagione di assenza, complice la militanza dei grigiorossi nella scorsa edizione del massimo campionato, ed è un incrocio che non sempre ha sorriso al Modena, che in ventinove precedenti disputati a Cremona è riuscito ad imporsi soltanto otto volte, più di metà delle quali addirittura negli anni Trenta. Negli ultimi settant’anni, infatti, i canarini sono riusciti soltanto in due occasioni ad imporsi allo “Zini”, sempre di misura: l’ultimo precedente positivo risale esattamente a vent’anni fa, nel Marzo 2006, quando un gol di Mattia Graffiedi permise al Modena di mister Stefano Pioli di conquistare i tre punti e proiettarsi verso un finale di stagione che avrebbe visto i gialloblu sconfitti soltanto in semifinale playoff. Numeri tutt’altro che positivi, dunque, soprattutto in epoca recente: ai ragazzi di mister Daniele Galloppa il difficile compito di provare a cambiare la storia e buttare giù un piccolo tabù, come già fatto con il Benevento, ottenendo la prima vittoria della propria storia al “Vigorito”.

Il secondo turno di campionato, come detto, è l’ultimo che si disputa a mercato aperto, con la data di fine mercato fissata a martedì prossimo, 1° Settembre, quando si chiuderanno tutte le trattative e il Modena potrà fare il bilancio di una sessione estiva finora dai due volti. Tanti nuovi arrivi, molti dei quali sono giovani promettenti, con pochi veri sussulti, come il ritorno di Paulo Azzi e l’arrivo di Alessandro Bianco: per il resto, i canarini hanno soltanto accarezzato finora, come già avvenuto l’anno scorso, il desiderio di portare a casa una punta che possa dare maggiori garanzie rispetto a quelle già presenti in rosa: molti dei candidati valutati per il reparto offensivo gialloblu si sono poi accasati altrove, come successo ad Artistico, finito al Padova, Di Nardo, acquistato dalla Juve Stabia, e Brunori, approdato ad Ascoli. Chiaro che, viste alcune delle cifre spese per questi calciatori, il Modena faccia bene a valutare tutte le possibilità, ma è altrettanto lampante che restano alcune situazioni da provare a risolvere sul gong, non solo quella che riguarda Mendes in attacco: dopo il weekend, a mercato chiuso, si potrà capire quanto i canarini siano riusciti a sistemare le lacune presenti.