Un colpo di scena a mercato chiuso, che cambia ancora il volto dell’attacco del Modena. La voce arriva direttamente dalla Turchia, la cui sessione estiva di calciomercato è ancora attiva fino a domani, 4 Settembre: Pedro Mendes è destinato a salutare i canarini per accasarsi al Genclerbirligi, squadra della SuperLig turca che al momento, dopo tre giornate di campionato, divide la vetta della classifica con il Galatasaray. A lungo, nel corso dell’estate, l’attaccante portoghese è stato accostato a varie piste estere, con la Turchia che sembrava una destinazione possibile fin dallo scorso Giugno: con il mercato che procedeva spedito e la preparazione precampionato a Mezzana, però, sembravano ormai svanite le possibilità di vedere Mendes accasarsi altrove, almeno fino ad oggi, con la squadra turca che si è fatta viva nelle scorse ore, riuscendo a strappare l’accordo sia al Modena che all’attaccante. Una trattativa che può andare in porto, come detto, proprio per il diverso giorno di chiusura del mercato turco rispetto alla maggioranza dei campionati europei, che hanno concluso gli affari martedì sera: ancora da capire la cifra che permetterà al Genclerbirligi di acquistare Pedro Mendes, che dovrebbe raggiungere la Turchia già in serata, con il Modena che potrebbe comunque portare a casa una plusvalenza, considerando che il calciatore stava per cominciare il terzo ed ultimo anno di contratto.

L’esperienza dell’attaccante portoghese sotto la Ghirlandina, dunque, si appresta a terminare dopo due stagioni abbastanza deludenti, in cui Mendes non è mai riuscito a mostrare per davvero le proprie qualità in zona offensiva, soprattutto dal punto di vista realizzativo: soltanto nove gol in 62 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, che non hanno ripagato nemmeno l’investimento economico iniziale, con i quasi due milioni e mezzo spesi due anni fa per rilevare il calciatore dall’Ascoli. La cessione di Pedro Mendes, dunque, va a complicare un po’ i piani dei canarini per questo primo periodo con il mercato chiuso, visto che andrà valutato l’inserimento di un nuovo attaccante, almeno per rimpolpare numericamente il reparto offensivo: Catellani e i suoi potranno però operare esclusivamente sui calciatori svincolati, proprio perché il calciomercato italiano si è concluso ormai due giorni fa. Ad oggi, però, in regime di svincolo restano pochi nomi interessanti, su tutti Edoardo Soleri, già accostato in passato al Modena e che ha risolto il proprio contratto con lo Spezia poco prima della chiusura del mercato: è precoce fare nomi precisi per il sostituto di Mendes, ma il dato di fatto è che i canarini stanno già pensando di tornare in azione sul mercato.