Una settimana calda da tutti i punti di vista, sia in campo che fuori. Il Modena prosegue la propria marcia di avvicinamento alla sfida di venerdì sera contro la Cremonese, che vedrà gli uomini di Galloppa disputare la terza trasferta consecutiva, andando ad affrontare una delle principali candidate alla risalita immediata in Serie A. Con i tre punti strappati a Benevento ormai in cascina, i canarini si apprestano a vivere dunque una gara decisamente diversa, contro un avversario che ha costruito il proprio organico per poter provare l’assalto alle prime posizioni: tra le varie operazioni svolte dai grigiorossi, però, ce n’è una in particolare che li ha visti incrociare il proprio destino con il Modena, ovvero l’acquisto di Fabio Gerli, ex capitano dei gialloblu trasferitosi qualche settimana fa a Cremona. Il centrocampista romano, nelle due gare ufficiali disputate dalla Cremonese, finora ha giocato tutti i minuti disponibili ed è prevedibile che sarà così anche venerdì, quando Gerli ritroverà i suoi ex compagni dall’altra parte della barricata: un incontro che dunque non sarà come gli altri, ma avrà diversi temi caldi ad animare anche il prepartita.

La settimana del Modena, intanto, resta decisamente movimentata sia per quanto accade sul mercato, che per l’infermeria: innanzitutto, è andata a buon fine l’operazione di Alessandro Sersanti, che ieri è stato sottoposto all’intervento per ricostruire il crociato rotto lo scorso 8 Agosto. Da questo momento in poi, per il centrocampista comincia la vera e propria riabilitazione, che lo porterà al ritorno in campo presumibilmente ad inizio 2027, lasciando momentaneamente libero il proprio posto in mediana. Paradossalmente, nonostante la perdita di Sersanti, il centrocampo resta il reparto più attrezzato dei canarini, che in questi ultimi giorni di mercato proveranno a blindare la difesa, ma soprattutto ad assicurarsi un altro attaccante che possa dare manforte a quelli già presenti in rosa. La complicazione, riguardo a chi potrebbe arrivare in attacco, sta nel fatto che i tanti nomi fatti nelle scorse settimane hanno trovato sistemazione o stanno per farlo: come anticipato giorni fa, Di Nardo ed Artistico sono destinati ad altre piazze, con il primo che andrà alla Juve Stabia, mentre il secondo è allettato dall’offerta del Padova. L’altro nome di cui si è parlato nelle ultime ore è quello di Matteo Brunori, sul quale è però piombato l’Ascoli, che dovrebbe chiudere con il calciatore. C’è tempo fino a martedì prossimo, ma per il Modena le ultime operazioni di mercato sembrano essere tutt’altro che semplici.