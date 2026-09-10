Si riparte da Bolzano, provando a lasciarsi alle spalle le scorie della sconfitta interna contro l’Avellino. La settimana del Modena prosegue sulla via del lavoro, con l’impegno del Druso contro il Sudtirol ormai all’orizzonte e con la speranza di riuscire a rimettersi subito in carreggiata: la prestazione di domenica scorsa con gli irpini è stata tutt’altro che negativa, seguendo comunque una linea già tracciata nel corso delle prime settimane, ma resta la difficoltà di non abbattersi e riuscire a resettare tutto. La parola spesso utilizzata da Galloppa in queste prime uscite ufficiali è lucidità, ed è proprio da lì che il Modena dovrà essere bravo a riprendere il filo, analizzando con lucidità quanto successo nell’ultima sfida e provando a riproporre una prestazione di livello anche a Bolzano. C’è da attingere anche alle energie positive degli ultimi giorni, con l’arrivo di Andrea Belotti che ha portato comunque una ventata di entusiasmo e curiosità anche nel gruppo, che ha accolto a braccia aperte l’ex campione d’Europa fin dai primi allenamenti: chiaro che il Gallo, nonostante sia apparso in buone condizioni e voglioso di scendere in campo fin da subito, non dovrebbe essere pronto se non dopo la maxi sosta per le nazionali, ma la speranza è comunque quella di averlo al Druso, almeno in panchina, per mettere a disposizione del gruppo la propria esperienza.

Altra novità positiva delle ultime ore riguarda invece Daniel Tonoli, che ha rinnovato con il Modena e va ad aggiungersi alla truppa dei calciatori che nel corso dell’estate hanno prolungato il proprio accordo con i canarini. Per il difensore classe 2002, una delle sorprese della passata stagione, è arrivato infatti il rinnovo fino a Giugno 2029, con un accordo che legherà ulteriormente il calciatore al club, anche in vista di eventuali offerte future: fin dalla seconda metà della scorsa stagione, infatti, Tonoli è stato oggetto dell’interesse di tanti club di Serie A, tra cui il Genoa, l’Atalanta e l’Inter, ma nel corso dell’estate non è mai arrivato un vero e proprio affondo, con il calciatore che comunque aveva già mostrato di preferire un altro anno in gialloblu prima di tentare un eventuale salto. Una situazione molto simile ad altri pezzi pregiati del roster canarino, tra cui ad esempio Nieling, compagno di reparto di Tonoli cercato nei mesi scorsi da vari club, soprattutto all’estero, ma rimasto a Modena per provare a riconfermarsi prima di guardarsi intorno. Un rinnovo, quello di Tonoli, che arriva a mercato chiuso, ma come i vari Santoro, Sersanti, Caso e Zampano, rappresenta una mossa decisamente intelligente e che darà al Modena maggiore potere contrattuale: con un campionato ancora molto lungo, i canarini provano comunque a giocare la propria partita anche fuori dal campo.