Ore caldissime, di attesa e di fibrillazione per il colpo ad effetto del mercato estivo. E dire che con la chiusura del calciomercato, esattamente una settimana fa, il Modena sembrava aver concluso una sessione estiva decisamente ordinata, fatta di plusvalenze nelle cessioni effettuate e di innesti giovani con qualche nome interessante, ma senza quell’acuto atteso probabilmente da un paio di stagioni: e invece, con l’addio di Pedro Mendes verso la Turchia, trattativa nata e conclusa in poche ore, i canarini si sono regalati quello che, comunque vada, sarà un colpo destinato ad un impatto mediatico importante anche nelle prossime settimane. L’arrivo di Andrea Belotti sotto la Ghirlandina, ormai definito nei giorni scorsi e subordinato alle condizioni fisiche dell’attaccante, rappresenta probabilmente il primo vero acquisto dal nome altisonante dell’era Rivetti: con l’acquisto del Gallo, il Modena aggiunge un altro centravanti al proprio reparto offensivo, puntando sulla rinascita di un calciatore che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi fisici, l’ultimo dei quali la rottura del crociato rimediata poco meno di un anno fa, ad interrompere un’avventura cominciata bene con il Cagliari, poi interrotta definitivamente con le visite mediche non superate a Luglio, e con Belotti rimasto senza squadra fino a fine mercato. Chiaro che i canarini, con il suo arrivo, giocano una fiche sulla salute del calciatore che, in condizioni accettabili, potrebbe dire la sua in Serie B: un rischio calcolato, considerando la presenza di Ambrosino e Montevago, che però può infiammare la piazza.

In attesa dell’ufficialità, in casa Modena si riparte verso la trasferta di sabato prossimo con il Sudtirol, in cui i canarini vogliono provare a rimettersi subito in marcia dopo lo stop interno con l’Avellino, che ha interrotto la striscia positiva ma non ha spento l’entusiasmo intorno ad una squadra che ha saputo dimostrare tutte le proprie qualità, restando però a mani vuote dal punto di vista del risultato. Contro gli irpini è mancata la fortuna, questo è indubbio, ma anche un po’ di lucidità in alcuni momenti della gara, come nella parte centrale della ripresa: aspetti su cui mister Galloppa potrà lavorare con i propri calciatori, per farsi trovare un po’ più pronti nella prossima gara di questo tipo. La gara con il Sudtirol potrebbe avere un copione diverso, anche perché gli altoatesini giocano in casa e arrivano alla sfida da imbattuti: tutti aspetti che potrebbero favorire il Modena, che quando non vive con la pressione del risultato riesce ad essere più libero mentalmente, anche se rispetto alla passata stagione i canarini hanno già dimostrato di vivere con più serenità le gare. L’obiettivo è ripartire, dunque, possibilmente già da Bolzano, senza lasciarsi dietro troppi punti.