Ribaltone del Modena, con l’Empoli arriva la prima vittoria casalinga stagionale. Al Braglia, i canarini vincono 2-1 in rimonta con i toscani, grazie all’eurogol di Belotti ed alla rete di Ambrosino, che rispondono all’iniziale vantaggio ospite siglato da Yepes.

L’avvio di gara vede il Modena alzare i giri del motore per scuotere l’Empoli, arroccato in difesa: la spinta gialloblu funziona, prima con l’enorme occasione capitata a Tonoli, che sbaglia a tu per tu con Seghetti, poi con quella in ripartenza conclusa da Caso, che mette a lato da ottima posizione. Al minuto 27 arriva l’inatteso vantaggio ospite: Yepes riceve un pallone vagante fuori area e lascia partire una conclusione lenta, che beffa Chichizola sul proprio palo e termina in rete. I canarini subiscono il colpo ma riescono a rispondere quasi subito e vanno ad un passo dal pari quando Caso conclude dall’interno dell’area e coglie il palo. L’ultima opportunità ce l’ha Tonoli, che di testa impegna Seghetti, bravo a distendersi sulla destra e togliere il pallone dalla propria porta.

Come fatto a Bolzano, nella ripresa Galloppa si gioca subito la carta Belotti, che entra al 55′ e trova il pari con un eurogol qualche istante più tardi: traversone di Tonoli dalla destra, il Gallo controlla e tenta la rovesciata vincente, con Seghetti che può soltanto guardare il pallone entrare in rete. Il Braglia si accende e il Modena sfiora subito il ribaltone, con Ambrosino che costruisce un’azione sulla sinistra e conclude, cogliendo il palo interno. Il gol del 2-1 arriva poco dopo ed è lo stesso Ambrosino a trovarlo, svettando sul calcio di punizione di Bianco e mettendo il pallone nell’angolo lontano, dove Seghetti non può arrivare. Il finale è di sofferenza, con i canarini che perdono un po’ di equilibrio con gli ultimi cambi, e l’Empoli che sfiora il gol con Ceesay, ad un passo dal pari. Al triplice fischio festeggia il Modena, che sfata il tabù Braglia e conquista il terzo successo in campionato, salendo a quota 10 ed agganciando il gruppetto che al momento guida la classifica.