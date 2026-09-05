Testa al campo per il debutto casalingo stagionale, ma riflettori ancora puntati sul mercato per l’ultimo possibile colpo. Il Modena si appresta a concludere una settimana estremamente intensa, tra presentazione in piazza e ultimi lampi di calciomercato, con la prima sfida interna del proprio campionato, in programma domenica, contro l’Avellino. Con la cessione, arrivata un po’ a sorpresa, di Pedro Mendes in Turchia, i canarini, che ormai stavano già guardando esclusivamente agli impegni da affrontare, sono stati obbligati a tornare sul mercato, per poter monitorare la situazione relativa agli svincolati: il nome che accende l’entusiasmo della piazza è quello di Andrea Belotti, uno dei più prolifici attaccanti italiani dell’ultimo decennio, con oltre 100 gol segnati in Serie A, ma falcidiato da diversi infortuni nelle ultime stagioni, con la rottura del crociato arrivata a Settembre 2025 che ha condizionato la sua avventura con il Cagliari. Proprio a Luglio, il Gallo aveva provato a proseguire il rapporto con i sardi, non superando le visite mediche: per il Modena, al di là della situazione attuale di Belotti, sarebbe decisamente un acquisto di primissimo livello dal punto di vista tecnico, ma anche per l’attenzione che susciterebbe a livello nazionale il ritorno in campo dell’attaccante lombardo, con addosso la maglia gialloblu. Ci sarà ancora da attendere, ma la trattativa sembra essere davvero ben avviata e potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

Non solo mercato, però, visto che il Modena si appresta a vivere il primo vero pomeriggio di passione nel proprio stadio. Lo farà, tra l’altro, in un giorno e ad un orario che spesso sono graditi ai nostalgici del calcio italiano del passato: al “Braglia”, infatti, i canarini scenderanno in campo domani, domenica 6 Settembre, alle ore 15, per sfidare l’Avellino, altra realtà in rampa di lancio della Serie B. Decisamente un esame importante, per i gialloblu, che proprio in gare di questo tipo potranno mettere alla prova la propria capacità di giocare bene e sfondare anche contro squadre che propongono il blocco basso, come potrebbero fare gli irpini per provare ad uscire con almeno un punto. Riguardo alla formazione, qualche novità in vista, per Galloppa, invece c’è: chi si è fatto notare, anche nell’allenamento a porte aperte del martedì, è decisamente Paulo Azzi, apparso in una buona condizione e che potrebbe già pensare di strappare una maglia da titolare, anche se sembra difficile modificare la formazione che è scesa in campo, con successo, a Cremona. Potrebbe esserci spazio dunque per la prima conferma in blocco dell’undici iniziale, partendo con il 4-3-2-1: con Chichizola tra i pali, il pacchetto arretrato dovrebbe vedere Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; in mediana, Santoro, Brugman e Bianco potrebbero partire tutti dal 1’, con Olzer e Caso alle spalle di Ambrosino.