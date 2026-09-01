Quindici acquisti per un mercato estivo che ha rivoluzionato la rosa, provando a far meglio della passata stagione. Le ultime ore della sessione estiva di calciomercato hanno portato con sé gli ultimi movimenti per il Modena, dopo un’estate ricca di novità, sia in entrata che in uscita, andando a toccare tutti i reparti: l’ultima novità, in casa gialloblu, ha riguardato l’arrivo di Francesco Folino, difensore classe 2002 in uscita dalla Cremonese. Scelto come rinforzo della retroguardia di mister Daniele Galloppa per la sua duttilità e la capacità di adattarsi sia alla difesa a tre che quella a quattro, Folino approda in gialloblu dopo un anno e mezzo con i grigiorossi in cui ha avuto la possibilità di scendere in campo anche in diciotto occasioni in Serie A, nello scorso campionato, che ha portato poi alla retrocessione dei lombardi. Già nel match disputato venerdì sera allo “Zini”, il Modena ha avuto modo di visionare ulteriormente il calciatore, nel mirino da diverso tempo: ventisei minuti disputati nella sfida dominata dai canarini, non giudicabili per comprendere le capacità di Folino, ma che comunque dimostrano la duttilità del difensore, schierato sulla corsia di destra nella parte finale di gara. Per il difensore si tratta di un trasferimento praticamente a titolo definitivo: momentaneamente arriverà in prestito con obbligo di riscatto che scatterà successivamente, come già accaduto con Alessandro Sersanti nella scorsa stagione.

Chiusa la trattativa per Folino, il Modena ha comunque sondato varie possibilità per l’attacco, ma come già anticipato da mister Galloppa nelle scorse settimane, non si è presentata l’opportunità giusta per chiudere ulteriori acquisti, sancendo di fatto la fine del mercato gialloblu, almeno in entrata. Discorso praticamente chiuso anche in uscita, con Gady Beyuku che saluta i canarini trasferendosi al Blackburn Rovers, in Championship inglese: per il difensore francese classe 2005, una cessione a titolo definitivo che manda in archivio due stagioni in gialloblu, impreziosite da 43 presenze e tre reti segnate. La vendita di Beyuku, con una cifra finale che dovrebbe attestarsi intorno al milione e mezzo di euro, rappresenterà dunque per il Modena una grossa plusvalenza, considerando anche la spesa minima di acquisto del calciatore, che nel corso della propria esperienza sotto la Ghirlandina è arrivato anche ad ottenere la convocazione con la Francia per il Mondiale Under20 dello scorso anno. Un acquisto ed una cessione: il Modena blinda in questo modo la propria rosa e, con quindici nuovi calciatori, si appresta a proseguire il proprio percorso in campionato.