Il Modena esce con un pari all’ultimo respiro dalla trasferta di Bolzano. Al Druso, i canarini impattano 1-1 con il Sudtirol, strappando un punto nel finale: al vantaggio degli altoatesini, siglato da Okoro, risponde la rete di Ambrosino, arrivata all’88’.

In avvio, il Modena ha un paio di occasioni promettenti, la prima con un tentativo di Ambrosino, che riceve da Tonoli e prova a scavalcare con un pallonetto Plizzari, non riuscendoci, la seconda con Olzer, che va via al marcatore e conclude con un diagonale che termina ad un soffio dal palo lontano. Il Sudtirol cresce con il passare dei minuti e va vicinissimo a vantaggio con una botta dalla distanza di Rispoli, che sfiora il palo esterno. La rete che sblocca il match arriva al minuto 35: su un pallone allontanato dalla difesa, Bjarkason riesce a crossare sul secondo palo, dove Okoro beffa un disattento Nieling e batte Chichizola per l’1-0 con cui si va a riposo.

Il Modena apre la ripresa provando a spingere sull’acceleratore, ma la prima opportunità è per i padroni di casa, che costruiscono la ripartenza per vie centrali, premiando l’inserimento di Okoro, la cui conclusione dal limite è imprecisa. I canarini sfiorano il pari qualche istante più tardi, con un pallone che Bianco mette dentro per Caso, la cui conclusione è smorzata da Stivanello e respinta da Plizzari. A sorpresa, al 69′ Galloppa inserisce Belotti, che qualche istante più tardi sfiora il gol al primo pallone, non arrivando per un soffio sul cross di Ambrosino. Il finale è tutto di marca gialloblu: ci prova prima Bianco, che coglie l’esterno della rete dopo un’azione di pura forza, poi Caso, trovando ancora la respinta di Plizzari. All’88’ il gol che riporta tutto in parità: azione di Caso sulla sinistra, il pallone arriva dalle parti di Ambrosino, che prima controlla male e poi calcia potente verso la porta, trovando la rete dell’1-1. L’ultima opportunità è ancora per il Modena, con Plizzari che salva tutto su un tiro di caso dal limite, blindando il pari: per i canarini arriva un punto sofferto, ma che permette di muovere la classifica e mantenere l’imbattibilità esterna in campionato.