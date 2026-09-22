Tre settimane per lavorare e migliorare, in vista di un altro mini-ciclo di partite che durerà fino a metà Novembre. Con il successo in rimonta sull’Empoli, arrivato grazie all’eurogol del Gallo Belotti ed alla bella rete di Ambrosino, il Modena manda in archivio il primo spezzone di campionato: cinque gare, da Benevento a quella in casa con i toscani, che hanno visto gli uomini di Galloppa vincere tre volte e posizionarsi nel gruppetto che al momento guida la classifica. Dopo i tre giorni di riposo concessi ai suoi, di lavoro da fare per il tecnico canarino ce ne sarà eccome, soprattutto per limare quei difetti che il suo Modena ha dimostrato di avere nelle prime uscite stagionali: il punto di partenza dovrà essere senz’altro quello di un maggiore equilibrio di squadra in alcuni momenti delle partite, con i canarini che hanno la capacità di creare tanto, arrivando facilmente in zona gol, ma anche il limite di avere dei momenti di confusione, durante i quali spesso l’avversario riesce a pungere. Una situazione che si è palesata in quattro gare su cinque, con i gialloblu in svantaggio e poi bravi, per ben tre volte, a rimontare: il ribaltone è andato a buon fine con Benevento ed Empoli, ma non è riuscito, ad esempio, nella gara con l’Avellino, in cui un Modena da quaranta tiri non è riuscito a portare a casa alcun punto.

Sarà importante lavorare sulla difesa, dove però Galloppa perderà per qualche giorno il principale punto di riferimento: Steven Nador, uno dei migliori di questo avvio di stagione, è stato infatti convocato dalla nazionale del Togo, con cui affronterà due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa, con Burundi e Zambia. Senza il centrale ex Spal, toccherà a Folino occupare quello slot del reparto arretrato in allenamento, per poter ritrovare la solidità venuta un po’ a mancare nelle prime uscite del Modena. Non solo aspetti tattici, però: fondamentale sarà lavorare anche sulla condizione atletica dei canarini, e in questo aiuteranno anche le due amichevoli preannunciate da Galloppa dopo la sfida con l’Empoli. Scendere in campo servirà ad aumentare il minutaggio nelle gambe di calciatori importanti, proprio come Belotti, ma anche per provare soluzioni diverse e migliorare nella gestione delle alternative. Tre settimane di sosta che porteranno alla sfida con l’Hellas, ma ci sarà poco da annoiarsi: per il Modena è tempo di accelerare in vista delle sei gare che comporranno il secondo mini-ciclo del campionato di Serie B.