Poco meno di due settimane per chiudere il mercato e concentrarsi solo ed esclusivamente sul calcio giocato. Archiviato con una sconfitta rimediata nel finale l’esordio stagionale, il Modena di mister Daniele Galloppa è tornato al lavoro ieri verso la prima di campionato, in programma sabato prossimo a Benevento. Per i canarini, la gara giocata a Ferragosto a Venezia è stata fondamentale per capire la propria situazione attuale, sia dal punto di vista fisico che dei concetti tattici assimilati nel corso della preparazione: la prestazione contro i lagunari ha decisamente dimostrato che il Modena può definirsi pronto ad affrontare i primi impegni del proprio campionato, ma anche che ci sono degli aspetti ancora da sistemare. I punti di forza dei gialloblu sembrano molto simili a quelli della passata stagione, con una fase difensiva che, nonostante i tre gol subiti, sembra essere abbastanza solida per reggere l’urto, mentre in zona offensiva c’è una grande capacità di verticalizzare e colpire in maniera anche piuttosto semplice in contropiede. Qualità che il Modena aveva già dimostrato di avere sotto la guida di Sottil, ma che con il gioco di Galloppa potrebbero crescere ancora. C’è ovviamente da migliorare la condizione fisica, aspetto che potrà essere limato con il tempo, ma anche la lucidità sottoporta: contro il Venezia le occasioni sono state diverse, con un paio di situazioni che avrebbero potuto essere concretizzate con più cinismo.

Se la sfida di Coppa Italia ha dato le prime indicazioni sul nuovo Modena, va detto anche che l’organico attualmente a disposizione di mister Galloppa è ancora da completare, sia per ovviare agli infortuni rimediati durante la preparazione, che per rinforzarsi negli slot in cui mancano profondità o qualità. A centrocampo, per sostituire Sersanti, alle prese con l’infortunio al ginocchio, è ormai definito l’arrivo di Wisdom Acquah, mediano classe 2007 in arrivo in prestito dal Torino, con cui nella passata stagione ha vestito la fascia da capitano della formazione Primavera. Chiusa la trattativa con i granata per assicurarsi il centrocampista, gli uomini mercato del club canarino potranno concentrarsi su altri due slot da riempire: in difesa, l’obiettivo è riuscire a completare il reparto con un altro centrale che possa giocare titolare o dare comunque respiro alle prime scelte, con il nome di Folino, attualmente alla Cremonese, che spicca su tutti gli altri. L’altra situazione da sbloccare riguarda l’attacco: la voglia di rinforzarsi in zona gol è evidente, ma bisognerà valutare sia eventuali uscite, con Pedro Mendes come principale candidato, che i movimenti delle altre squadre, che potrebbero aprire diversi scenari. I nomi per il reparto offensivo sono i soliti, con Brunori che piace sia ai canarini che al Cesena, ma probabilmente ci sarà ancora da attendere qualche giorno per capirne di più.