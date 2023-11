Nel video intervista a Davide Vaira, Direttore Sportivo Modena Calcio

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo del Modena di Paolo Bianco, dopo la terza sosta nazionali. Un’attesa spasmodica per i tifosi dei canarini, per un totale di 1300 biglietti venduti per il settore ospiti dello Stadio Tardini verso il derby contro il Parma. Il calore dei sostenitori come sempre si farà sentire, specialmente in un periodo che sarà segnato da due match fondamentali contro due rivali, prima i crociati poi la Reggiana in casa.

Oggi è rientrato Bonfanti dalla Nazionale Under 20, mentre domani tornerà ad allenarsi anche Guiebre, dopo gli impegni con il Burkina Faso. Nella gara della scorsa stagione in casa del Parma il Modena vinse 2-1, grazie alle reti di Falcinelli e proprio Bonfanti. I gialli vorranno ripetersi contro la capolista del campionato, nonostante i sei infortunati, tra cui Fabio Gerli.