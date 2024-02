Nel video le interviste a Aldo Sisillo Direttore Fondazione Teatro Comunale e a Marina Bondi Presidente del Conservatorio di Musica Vecchi-Tonelli

I luoghi simbolo della musica modenese in un evento dedicato agli artisti affermati e giovani talenti della lirica. La prima edizione di “Modena Città del Belcanto”, a partire dal prossimo 7 maggio, coinvolgerà il territorio locale in un viaggio tra i nuovi linguaggi della musica, esibizioni e spazi della città ricchi di storia e tradizioni. Ad aprire il Festival sarà “Alle origini del Belcanto”, un concerto presso la Chiesa di Sant’Agostino, dedicato a partiture musicali conservate nella Biblioteca Estense. Recupero delle tradizioni, ma anche spazio alla musica di ricerca e ai nuovi accostamenti con la lirica, come le perfomance di elettronica.

Spunti e proposte utili anche per gli studenti del Conservatorio, che saranno coinvolti a maggio nell’attività formativa “Modena Belcanto Masterclass” e a giugno in una produzione totalmente realizzata dai docenti e dai ragazzi.