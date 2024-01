Nel video l’intervista a Claudio Coppeta, Allenatore Modena Basket

Il Modena Basket vuole ricominciare al meglio il 2024 e il primo obiettivo dell’organico emiliano sarà quello di ritrovare un successo che manca dal 25 novembre, dalla vittoria casalinga contro l’Arena Montecchio, terminata 74 a 65. Il Modena è al momento al sesto posto nel girone A della Serie C, a quota 10 punti.

Il primo impegno del nuovo anno, in programma il 13 gennaio in trasferta contro la Magik Parma, sarà fondamentale per ripartire al meglio dopo la sosta, in cui la squadra sta proseguendo il percorso di allenamenti svolto finora.

Il coach Coppeta ha fatto anche un report sui giocatori a disposizione e quelli infortunati, per i quali c’è preoccupazione soprattutto per il recupero di Mengozzi, ala del Modena Basket.