Nel video le interviste a:

Marcello Malagoli, Allenatore Modena Baseball

Andrea Vecchi, Esterno Modena Baseball

Con la sosta estiva ormai alle spalle e gli ultimi impegni in campionato all’orizzonte. Dopo un paio di settimane di riposo, il Modena Baseball è pronto a tornare in campo tra le mura amiche nel weekend: domani i canarini sfideranno Cagliari, per il primo di una serie di match casalinghi che porteranno alla chiusura della regular season. Finora Agosto non ha sorriso particolarmente ai gialloblu, che nelle due sfide d’alta classifica con Senago e Poviglio hanno rimediato una vittoria e tre sconfitte, vedendo Codogno avvicinarsi in classifica, dove Modena al momento resta in quarta posizione: alla vigilia della sfida con i sardi, è coach Marcello Malagoli a fare il punto della situazione. Da vice-allenatore ad allenatore, Malagoli in queste settimane ha dovuto riprendere le redini di un gruppo che conosce già molto bene. Una nota positiva, in vista delle ultime gare di campionato, c’è ed è il ritorno di Andrea Vecchi, pronto a rimettersi a disposizione già da questo weekend dopo il brutto infortunio alla spalla.