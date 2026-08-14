Nel video l’intervista a Rafael Fajardo, Assistant Coach Modena Baseball

La sosta estiva per ricaricare le pile, da fine Agosto si riparte per il rush finale in campionato. Due settimane piene di vacanza, per il Modena Baseball, che con l’arrivo di Ferragosto si gode qualche giorno di riposo dalle fatiche della Serie A Silver, per poi riprendere a fine mese con gli ultimi impegni stagionali. Lo scorso weekend, per i canarini, è stato segnato da una doppia sconfitta prevedibile contro un avversario complicato come Poviglio, che viaggia a vele spiegate verso i playoff, al secondo posto nel girone A: due partite che hanno visto i ragazzi di coach Duarte uscire sconfitti in modo totalmente diverso tra gara1 e gara2. Nella prima sfida, Modena è rimasta in partita fino al terzo inning, poi è stato autentico monologo per i lombardi, che hanno chiuso vincendo per manifesta superiorità all’ottavo, con il punteggio sul 4-14. Molto più tirata gara2, giocata con i lanciatori stranieri e con Medina che, da buon ex, ha provato a mettere in difficoltà Poviglio, così come il rivale Gongora, che ha fatto ancora meglio, subendo una sola valida durante il proprio turno di lancio: a spuntarla sono stati i povigliesi, con due punti nel sesto inning che hanno indirizzato la gara. Nulla di fatto, per i canarini, che proveranno a giocarsi il terzo posto con Senago: il traguardo, vista la stagione ricca di infortuni, resta onorevole, con l’obiettivo di inserire sempre più i giovani modenesi, come sottolineato dall’assistant coach Rafael Fajardo.