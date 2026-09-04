Uno scontro diretto per chiudere i giochi per il quarto posto oppure, in caso di sconfitta, rimettere tutto in discussione. Le due vittorie ottenute nella sfida casalinga con Cagliari hanno permesso a Modena Baseball di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in classifica: contro i sardi, invischiati nella lotta salvezza, i canarini hanno strappato due successi agevoli, chiudendo sul 13-3 la prima sfida, terminata al settimo inning, e 9-0 la seconda, conclusa per forfait degli ospiti con la Paganelli in vantaggio. Domani al Torri arriva Codogno, unica vera inseguitrice e rivale di Modena per la quarta piazza, in una doppia sfida che potrebbe essere determinante per la classifica di entrambe le squadre: mantenere il quarto posto sarebbe, per i gialloblu, fondamentale per chiudere bene una stagione non fortunatissima.

Yoenis Duboy

Pitching Coach Modena Baseball

Da 00:14 a 00:38 (“La Serie A…” a “…durante il campionato”)

Traduzione trascritta: La Serie A ha avuto i suoi alti e bassi durante la stagione, con un inizio che non è stato positivo per i tanti infortuni: questo ha condizionato anche i giocatori chiave, che hanno avuto problemi fisici e hanno trovato la strada giusta gradualmente del campionato.

Per Duboy, che in questa stagione guida il parco lanciatori gialloblu, nonostante i playoff siano sfumati, l’obiettivo quarto posto si può conquistare solo mantenendo alta la voglia di vincere le ultime sfide, magari puntando sulla verve dei più giovani.

Yoenis Duboy

Pitching Coach Modena Baseball

Da 03:07 a 03:22 (“La motivazione…” a “…de lanzadores) + da 01:07 a 01:30 (“Tenemos un gruppo…” a “…asumir la tarea”)

Traduzione trascritta: La motivazione non deve mancare mai, ci mancano otto partite e dobbiamo entrare in campo sempre per vincere, non con la mentalità di chi è già sconfitto: questa è la mentalità che abbiamo provato a dare ad ogni lanciatore. Abbiamo un gruppo di talenti emergenti, come Carlino e Roero, con i quali abbiamo lavorato tanto: sono giovani che hanno potenzialità, che non sono riusciti a brillare ad inizio carriera. Nel corso del campionato però hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione.

Tanti i giovani che hanno dato una mano nel corso della stagione: è il caso di Alessandro Roversi, figlio d’arte con il papà Roberto che ha vissuto la Serie A con Modena, pronto ad esordire con la Paganelli nelle ultime sfide di campionato.

Alessandro Roversi

Interbase Modena Baseball

Da 00:21 a 00:39 (“Ovviamente è una grande…” a “…è una grande soddisfazione”) + da 01:57 a 02:23 (“E’ una finestra…” a “…qualcosa insieme”)