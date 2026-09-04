Nel video le interviste a:

Yoenis Duboy, Pitching Coach Modena Baseball

Alessandro Roversi, Interbase Modena Baseball

Uno scontro diretto per chiudere i giochi per il quarto posto oppure, in caso di sconfitta, rimettere tutto in discussione. Le due vittorie ottenute nella sfida casalinga con Cagliari hanno permesso a Modena Baseball di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in classifica: contro i sardi, invischiati nella lotta salvezza, i canarini hanno strappato due successi agevoli, chiudendo sul 13-3 la prima sfida, terminata al settimo inning, e 9-0 la seconda, conclusa per forfait degli ospiti con la Paganelli in vantaggio. Domani al Torri arriva Codogno, unica vera inseguitrice e rivale di Modena per la quarta piazza, in una doppia sfida che potrebbe essere determinante per la classifica di entrambe le squadre: mantenere il quarto posto sarebbe, per i gialloblu, fondamentale per chiudere bene una stagione non fortunatissima. Traduzione trascritta: La Serie A ha avuto i suoi alti e bassi durante la stagione, con un inizio che non è stato positivo per i tanti infortuni: questo ha condizionato anche i giocatori chiave, che hanno avuto problemi fisici e hanno trovato la strada giusta gradualmente del campionato. Per Duboy, che in questa stagione guida il parco lanciatori gialloblu, nonostante i playoff siano sfumati, l’obiettivo quarto posto si può conquistare solo mantenendo alta la voglia di vincere le ultime sfide, magari puntando sulla verve dei più giovani. Traduzione trascritta: La motivazione non deve mancare mai, ci mancano otto partite e dobbiamo entrare in campo sempre per vincere, non con la mentalità di chi è già sconfitto: questa è la mentalità che abbiamo provato a dare ad ogni lanciatore. Abbiamo un gruppo di talenti emergenti, come Carlino e Roero, con i quali abbiamo lavorato tanto: sono giovani che hanno potenzialità, che non sono riusciti a brillare ad inizio carriera. Nel corso del campionato però hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Tanti i giovani che hanno dato una mano nel corso della stagione: è il caso di Alessandro Roversi, figlio d’arte con il papà Roberto che ha vissuto la Serie A con Modena, pronto ad esordire con la Paganelli nelle ultime sfide di campionato.