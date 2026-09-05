L’esordio casalingo dopo due successi esterni, con le voci di mercato che continuano a bussare alla porta. Domani il Modena torna in campo per il primo impegno stagionale al “Braglia”, in cui i canarini sfideranno l’Avellino per provare a tenere aperta la striscia positiva di inizio campionato: una gara che si giocherà alle 15 e sarà di sicuro condizionata dal grande caldo, così come calde saranno le prossime ore fuori dal campo, vista la trattativa che vede Belotti vicinissimo ai gialloblu, pronto a sostituire Mendes. Alla vigilia del match con gli irpini, Galloppa non si nasconde sul tema, confermando tutto e approfittandone anche per ringraziare il portoghese, volato in Turchia al termine di una trattativa lampo. Quella con l’Avellino, dunque, si preannuncia una gara difficile, non solo per il grande caldo, ma anche per una pressione che, secondo Galloppa, al momento non deve esistere. Pressioni che lo stesso Galloppa non sente addosso, nonostante le prestazioni positive della sua squadra.