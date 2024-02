Nel video l’intervista a Alberto Giuliani, Allenatore Modena Volley

Nella tana della capolista. L’impegno di domenica prossima vedrà il Modena Volley scendere in campo contro Trento, reduce da una sola sconfitta in questo campionato, arrivata proprio contro la Valsa Group. Le sensazioni dell’ultima gara contro Taranto sono state sia positive che negative, con il successo al PalaPanini arrivato però con un po’ troppa sofferenza. Gli emiliani affronteranno queste ultime tre gare con il focus rivolto all’ottavo posto, da difendere per centrare i playoff.

L’uomo in più di questa fase finale della stagione è Vlad Davyskiba, che sta riprendendo in mano la squadra emiliana a suon di punti e ottime prestazioni. Tra le novità principali del nuovo coach Giuliani, oltre all’attenzione sul muro, c’è anche il nuovo ruolo affidato al gigante bielorusso, utilizzato come opposto titolare. La Valsa Group si sta adattando sempre di più agli schemi del nuovo allenatore, che ha almeno ritrovato sorrisi e grinta dentro al PalaPanini, che era diventato un tabù per il team. Rimane l’incognita sulla prossima stagione e sull’eventuale conferma del coach marchigiano sulla panchina degli emiliani.