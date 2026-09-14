Nel video l’intervista a:

– Sandro Fazio, Presidente Consorzio Modena a Tavola

– Gilberto Luppi, Vicepresidente Camera di Commercio di Modena

Il Consorzio Modena a Tavola compie 30 anni e festeggerà questo compleanno in una giornata fatta di masterclass, laboratori ma soprattutto assaggi, finger food e degustazioni dei piatti tipici dei 26 ristoranti associati. L’evento si terrà il 20 settembre alla Corte dei Melograni, in strada Pomposiana. Il titolo, “l’Anima e la Gola”, descrive in sintesi ciò che la festa vuole celebrare: il legame tra il sapore e l’amore per la buona cucina, il rapporto tra chi degusta e chi propone i piatti. Cuore del consorzio è l’esaltazione della scoperta e della tradizione, l’atto di cucinare a casa propria, proporre ricette che siano testimonianza della cultura del territorio, tra i segreti delle rezdore trovati nei cassetti delle dispense. L’evento prenderà il via già dalla mattina con il convegno “Evoluzione e strategie di accoglienza del turismo enogastronomico”. La cucina come mezzo di valorizzazione dell’intero territorio ma anche contro la desertificazione del centro. Mentre il commercio di vicinato è in difficoltà, con sempre più serrande chiuse, la ristorazione va in controtendenza, rappresentando oggi un biglietto da visita anche turistico imprescindibile.