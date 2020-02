All’interno l’intervista a Michele Mignani (allenatore Modena F.C.)

Dribbla così le questioni societarie il tecnico del Modena Michele Mignani perché vuole che lui e tutto l’ambiente sia concentrato esclusivamente sulla partita di domani. Al Romeo Neri i canarini affrontano un Rimini ultimo in classifica ma che non va preso sotto gamba. Per cercare i 3 punti contro i romagnoli il tecnico gialloblu può contare su quasi tutti gli effettivi. In settimana Carlo Emanuele Ferrario aveva dichiarato che la partita di domani sarebbe stata una battaglia, e anche mister Mignani pare essere d’accordo con il suo numero 9.