La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 18 anni del posto, per il reato di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Il giovane, in due occasioni distinte, aveva pagato con una banconota da 50 euro contraffatta quanto consumato presso un bar della zona. Quando il titolare del locale gli aveva contestato il pagamento, il giovane se ne era andato senza dare spiegazioni. Grazie alle immagini delle video camere di sorveglianza il giovane in breve tempo è stato identificato.