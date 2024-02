La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà cinque cittadini rumeni, tra i 23 e i 28 anni, residenti fuori provincia, per il reato di ricettazione in concorso.

Nella serata del 31 gennaio scorso, intorno alle 19.45, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale di Modena in quanto personale della vigilanza privata aveva segnalato cinque persone, tre uomini e due donne, che con fare sospetto si aggiravano all’interno del supermercato. I cinque avevano riempito un carrello della spesa con un ingente quantitativo di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per poi avvicinarsi alla zona delle casse prive di barriere antitaccheggio, monitorando costantemente il personale del supermercato. Probabilmente accortisi di non essere passati inosservati, i cinque avevano abbandonato il carrello dirigendosi verso l’uscita del centro commerciale.

Gli agenti, portatisi immediatamente sul posto, li hanno fermati nel parcheggio e hanno proceduto ad un controllo. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti 31 capi di abbigliamento per infanti risultati – da immediati accertamenti – provento di un furto perpetrato da ignoti nello stesso pomeriggio ai danni di un negozio del medesimo centro commerciale.

Uno dei ragazzi, inoltre, è stato trovato in possesso di un noccoliere in acciaio, occultato nella tasca del giubbotto e per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La loro posizione è al vaglio della Divisione Anticrimine per gli opportuni provvedimenti.