Una pistola puntata contro la ex e poi contro il figlio di lei. È accaduto lo scorso 22 agosto a Modena, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni per atti persecutori nei confronti della ex compagna e del figlio. Intorno alle 15, due pattuglie della Squadra Volante sono intervenute nell’abitazione della vittima, allertate dalla donna attraverso il 112. L’uomo, che da anni non conviveva più con lei, si era presentato a casa con la scusa di vedere suo figlio. Una volta entrato, avrebbe minacciato la donna puntandole contro una pistola con impugnatura marrone, e . Subito dopo, avrebbe rivolto l’arma, con la stessa modalità, nei confronti dell’altro figlio della donna, che si trovava in casa. All’arrivo degli agenti, il 48enne si trovava ancora sul pianerottolo, in forte stato di agitazione, e avrebbe continuato a minacciare di morte i due. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola, rivelatasi una riproduzione di arma vera, rinvenuta nella sua auto: completa di caricatore, senza munizionamento e priva di tappo rosso. Nei confronti dell’uomo, già condannato in passato con sentenze irrevocabili, anche per un delitto della stessa indole, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari in un’altra provincia.