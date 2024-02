Nel video le interviste a:

Giada Casini, Insegnante Guarini nuovo indirizzo “Gara”

Ermes Spadoni, Presidente Fiab Modena

Modena a risparmio energetico con “M’illumino di meno”, l’iniziativa nazionale a favore degli stili di vita sostenibili. Diverse le iniziative in città per riflettere e promuovere abitudini in grado di salvaguardare la salute del pianeta e quindi quella della popolazione. A partire dalla Galleria Europa dove i giovani dell’Istituto Guarini hanno riflettuto sul corretto uso dell’acqua. Questi studenti fanno infatti parte di un nuovo indirizzo scolastico “Gestione delle acque e risanamento ambientale”. Impossibile non domandarsi allora: Modena è virtuosa se si tratta di spreco di acqua? Dallo spreco di risorse al sostegno di sani stili di vita in grado di inquinare meno. Come usare la bicicletta al posto dell’auto. Non appena è calato il buio della sera si sono accese le luci della Fiab e delle altre associazioni che sostengono il progetto di “Modena30”, ovvero una città con il limite dei 30km/h e strade più a misura di pedoni e ciclisti. La biciclettata, partita da via Ganaceto, ha lo scopo di promuovere la sicurezza stradale e chiedere una città che favorisca con più decisione la mobilità dolce.